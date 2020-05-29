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Дожди и жара – прогноз погоды на выходные
29 Мая 2020 10:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон из районов Скандинавского полуострова принес небольшое понижение температуры на территорию Казахстана, но уже с началом календарного лета ожидается повышение температуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Лишь местами в северной части, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. А на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями», - говорится в сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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