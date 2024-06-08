Дожди и жара ожидаются в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере — сильный дождь, на западе, севере, востоке — град. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидроме», лишь на юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на юго-западе — пыльная буря.

Днем в Кызылординской, Алматинской областях, области Жетысу сохраняется сильная жара, на юге Костанайской области — сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, севере Кызылординской, на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской, на западе Актюбинской областях, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на северо-западе, юге, севере Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.