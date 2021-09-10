РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:19, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди и заморозки в двух регионах - прогноз погоды в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, юго-востоке, в горных районах юга, днем в центре РК пройдут дожди с грозами, утром и днем в горных, предгорных районах Жамбылской области сильный дождь, град. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, северо-западе РК - порывы 23-28 м/с. На юго-западе, востоке страны в отдельных районах - туман.

    Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, на севере и юго-востоке области порывы 25 м/с.

    На северо-западе, севере Костанайской области - гроза, град, на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем на юго-востоке области - порывы 23-28 м/с.

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юге области - порывы 25 м/с.

    Днем на западе, северо-западе Павлодарской области ожидаются гроза, на большей части - усиление ветра 15-20 м/с, на западе области 25 м/с.

    В Жамбылской области на востоке, юго-востоке, юге, утром и днем в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, при грозе - усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

    В горных, предгорных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    Д нем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Мангистауской области, ночью и утром на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Днем на севере Атырауской, юго-востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской области усилится ветер 15-20 м/с.

    Ночью на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на севере Карагандинской области сохранятся заморозки на поверхности почвы 2 градуса.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!