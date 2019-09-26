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вчера 18:15
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Дожди и заморозки – прогноз погоды на 26 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь местами на севере, в центре и на востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дожди, местами ветер, туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, днем местами в Костанайской, Северо-Казахстанской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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