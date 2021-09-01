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Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО

1 Сентября 2021 08:43
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Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первый осенний месяц будет дождливым и ветреным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы – 11-12 градусов тепла.

В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 1-6 до 6-11 тепла, на севере возможно заморозки, днем – от 9-14 до 14-19 градусов выше нуля. На юге области столбик термометра поднимется до 23 градусов.

В начале второй декады ночью потеплеет до 10-15 градусов, днем – до 15-20, на юге региона – 25 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем – 12-17 градусов тепла. В конце второй декады вновь потеплеет ночью до 7-12 тепла, днем – 17-22 градусов.

В третьей декаде температура воздуха будет колебаться ночью от 7-12 до 2-7 тепла, днем – от 17-22 до 12-17 градусов.

Дождь, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду ожидаются часто в течение месяца. Гроза возможна в конце первой декады, туман - в начале второй декады. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы - норма 25 - 34 мм - на большей части области, около нормы - на юго-западе региона.


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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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