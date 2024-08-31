Дожди и ветер прогнозируют в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, на западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике — усиление ветра. На северо-западе, севере, в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, вцентре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской областей, в северной половине области Жетысу сохранится, на юге Костанайской, на западе, в центре Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центреобласти Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.