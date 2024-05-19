Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке, в центре страны — сильные дожди, град, шквал, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на юге страны — очень сильный ветер, на северо-западе, севере — туман.

На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Костанайской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Западно-Казахстанской области, пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Уржарском районе области Абай, на востоке области Жетісу сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.