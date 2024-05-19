РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:26, 19 Май 2024 | GMT +6

    Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане

    Дожди
    Фото: pixabay.com

    Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке, в центре страны — сильные дожди, град, шквал, передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на юге страны — очень сильный ветер, на северо-западе, севере — туман.

    На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Костанайской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Западно-Казахстанской области, пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Уржарском районе области Абай, на востоке области Жетісу сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!