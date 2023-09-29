Дожди и туманы прогнозируют синоптики в Казахстане

Под влиянием отрога Северо-западного антициклона в западной половине РК все еще сохранится погода без осадков, а на остальной территории страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди, днем в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег), передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в южной половине РК ожидаются грозы. По республике - туманы, на юге, юго-востоке, днем на востоке и в центре — порывистый ветер.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей - чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере Западно-Казахстанской, Алматинской, на востоке Атырауской, на западе Мангистауской, Кызылординской областей ожидается высокая пожарная опасность.