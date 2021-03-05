Дожди и снег ожидаются 5 марта на юге и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются на юге и востоке Казахстана, в 7 регионах ожидаются гололед, туман и низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В г. Петропавловск: ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

5 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В г. Караганда: ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В г. Жезказган: ночью ожидается низовая метель.Ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с.

5 марта в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В г . Усть-Каменогорск: ожидается метель, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В г. Семей: ожидается метель, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 5 марта в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 5 марта местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный местами 15-20 м/с.

5 марта в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В г. Кокшетау: временами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с

5 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В г. Уральск: ветер юго-западный порывы 18 м/с.

5 марта в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В г. Кызылорда: временами ожидается туман.

5 марта в Актюбинской области местамиожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В г. Актобе: ожидается низовая метель.

5 марта в Атырауской области ожидаются ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В г. Атырау: днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.



