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    23:21, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 14 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Западная половина страны будет находиться под влиянием циклона, а также на юго-востоке РК с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, с грозами. На остальную часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    В Западно-Казахстанской области ожидаются на западе гроза, на юго-западе области - усиление ветра, 15-20 м/с.

    В Атырауской области ожидаются на западе, севере, востоке гроза, на севере области - усиление ветра, 15-20 м/с.

    Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ожидаются на западе, севере, в центре- гроза, на юге, севере, в центре области - усиление ветра, 15-20, порывы 23 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются усиление ветра, 15-20 м/с, утром и днем - гроза, туман.

    В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра, 15-20 м/с.

    Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, в районе Жаланашколя - усиление ветра, порывы 17-22 м/с.

    На северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на горных перевалах Туркестанской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.


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