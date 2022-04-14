Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 14 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Западная половина страны будет находиться под влиянием циклона, а также на юго-востоке РК с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, с грозами. На остальную часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман», - говорится в сообщении синоптиков.

В Западно-Казахстанской области ожидаются на западе гроза, на юго-западе области - усиление ветра, 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются на западе, севере, востоке гроза, на севере области - усиление ветра, 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются на западе, севере, в центре- гроза, на юге, севере, в центре области - усиление ветра, 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются усиление ветра, 15-20 м/с, утром и днем - гроза, туман.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра, 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, в районе Жаланашколя - усиление ветра, порывы 17-22 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на горных перевалах Туркестанской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.