Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 12 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, в южной половине - сильные дожди, с грозами. Лишь на юго-западе, севере, востоке страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе туман, на юго-западе республики пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматинской области днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза, на юге, востоке - усиление ветра 18-23 м/с.

На западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области на юго-западе ожидается гроза, усиление ветра 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области на западе, юге области ожидаются гроза, ночью - усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В центре, на юге Кызылординской области ночью и утром ожидается гроза, шквал, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на западе Атырауской, на западе, востоке, юге Мангистауской областей ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинская области – туман.

На юге в Костанайская области ожидается гроза, на юге, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской, днем в центре Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.