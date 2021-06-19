Дожди и сильная жара ожидаются в Казахстане 19 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке, в центре - сильные дожди и выпадение града. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается шквал, усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются град, шквал, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются град, ночью и утром – местами туман, ночью на большей части усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области днем местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, местами усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Алматинской области днем местами усилится ветер 17-22 м/с. В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.

Днем в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.