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    13:26, 14 Август 2023 | GMT +6

    Дожди и потепление ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, 15-17 августа на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, лишь в южных регионах страны ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части республики температурный фон постепенно начнет повышаться, за исключением западных регионов, где ожидается небольшой спад жары.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная для mail.ru
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