Дожди и понижение температуры прогнозируют в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды на 21-23 июля, сообщает РГП «Казгидромет».
«На северо-восточные и восточные области Казахстана смещается высотный циклон, с которым в воскресенье и понедельник в этих районах ожидаются дожди, местами сильные, местами град, сильный порывистый ветер и понижение температуры»,- говорится в сообщении.
Влияние этого циклоны распространится и на погоду северных, центральных, южных и юго-восточных областей республики.
«Здесь местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 15...23 м/с. Температура воздуха также понизится и на севере и в центре будет на 2...3 градуса ниже обычной для данного сезона. На юге, юго-востоке и западе республики также предполагается ослабление жары», - указывается в сообщении.
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