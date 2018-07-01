Дожди и понижение температуры прогнозируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды на 21-23 июля, сообщает РГП «Казгидромет».

«На северо-восточные и восточные области Казахстана смещается высотный циклон, с которым в воскресенье и понедельник в этих районах ожидаются дожди, местами сильные, местами град, сильный порывистый ветер и понижение температуры»,- говорится в сообщении.

Влияние этого циклоны распространится и на погоду северных, центральных, южных и юго-восточных областей республики.

«Здесь местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 15...23 м/с. Температура воздуха также понизится и на севере и в центре будет на 2...3 градуса ниже обычной для данного сезона. На юге, юго-востоке и западе республики также предполагается ослабление жары», - указывается в сообщении.