Дожди и похолодание – прогноз погоды на 8 - 10 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 8 - 10 октября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Малооблачная и без осадков погода с температурой воздуха выше средних многолетних значений на 4…9°С отмечалась на всей территории Казахстана в выходные дни. Но активный облачный массив, связанный с холодным атмосферным фронтом, расположенный над Поволжьем, начал смещаться на восток. И по мере его продвижения погода в республике будет меняться. В ближайшие сутки уже в западных областях ожидается пасмурная погода, местами пройдёт дождь, и температура воздуха понизится», - говорится в сообщении синоптиков.

На северо-западе 9 сентября, на севере и в центре 10 сентября ожидаются местами дожди, возможны грозы и постепенное понижение температуры воздуха. На востоке ещё без осадков и по-прежнему тепло. А на юге и юго-востоке под влиянием высотной ложбины преимущественно в горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь и гроза, сообщили в Казгидромете.