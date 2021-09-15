Дожди и похолодание - прогноз на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 16-18 сентября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«С четверга, с прохождением атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди. На остальной территории Казахстана, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков», - сообщили синоптики.

В эти дни ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью от 3-11 до 1-9 тепла, днем от 15-23 до 10-18 тепла, на северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла, 18 сентября на севере заморозки 3 градуса, днем от 17-25 до 10-17 тепла, на севере ночью от 8-13 до 2-10 тепла, в центре и на востоке области основной фон ночью 5-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-25 тепла, на юге и юго-востоке температура воздуха ночью 15-20, днем 28-35 градусов тепла.