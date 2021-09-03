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Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане

3 Сентября 2021 11:35
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Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дожди и понижение температуры обещают синоптики. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на 4-6 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ».

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«Западные регионы будут находиться в зоне активных фронтальных разделов. Здесь ожидаются дожди с грозами, градом, порывистым ветром и понижением температуры воздуха. На остальной территории республики, под влиянием антициклона, сохранится сухая и солнечная погода.

На западе, северо-западе страны температура воздуха ночью 7….18, днем 17….26 тепла, на севере температура воздуха ночью 4….13, днем 22….30 тепла, в центре и на востоке температура воздуха ночью 2….17, днем 25….36 тепла, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 14….22, днем 29….38 тепла», - говорится в сообщении.


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#Казгидромет   #Погода  
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