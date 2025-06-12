Дожди и пыльные бури: прогноз погоды в Казахстане на 12 июня

По данним синоптиков, на большую часть республики оказывает влияние южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, в центре — град. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей и шквалом. На юго-западе ночью и утром — туман. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

— В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, — сообщили в «Казгидромет».

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в областях Жетысу, Абай, в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов.