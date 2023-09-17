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    00:00, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди и мокрый снег ожидаются в Казахстане 17 сентября

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    С прохождением атмосферных фронтальных разделов 17 сентября на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока республики - осадки в виде дождя и мокрого снега. По республике ожидаются на юге, северо-западе, юго-востоке порывистый ветер, на западе, севере, северо-западе, востоке, в центре – туман.

    В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется, в северной половине Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На северо-востоке Акмолинской, на востоке Восточно-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.


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