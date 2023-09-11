Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Циклон и связанные с ним фронтальные разделы обусловят дожди и грозы на большей части РК, сильные дожди ожидаются на севере, северо-западе, юго-западе, в центре страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе, юго-востоке, в центре – град, на севере, северо-западе – туман, на юге РК – пыльная буря.

В центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре - высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.