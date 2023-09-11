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    00:17, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Циклон и связанные с ним фронтальные разделы обусловят дожди и грозы на большей части РК, сильные дожди ожидаются на севере, северо-западе, юго-западе, в центре страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе, юго-востоке, в центре – град, на севере, северо-западе – туман, на юге РК – пыльная буря.

    В центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре - высокая пожарная опасность.

    На юге Павлодарской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.


    Теги:
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