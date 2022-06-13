13 Июня 2022 00:17

Дожди и грозы прогнозируют на большей части территории РК 13 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На юге и севере страны ожидаются грозы, ветер и дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Актобе без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла. Местами дождь, на юге области гроза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На северо-востоке области небольшой дождь.

В Жезказгане без осадков, ветер 9-14 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Караганде без осадков, ветер 9-14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 градусов тепла. Местами по области дожди и грозы.

В Кокшетау переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 19-21 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 20-22 тепла. По большей территории области дождь, на западе и востоке – гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 35-37 градусов жары. На севере области дождь, гроза, шквал.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 тепла. Утром и днем на западе, севере области небольшой дождь, гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с, порывы до 9-14. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

В Семее ночью переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 тепла. По области ожидаются дожди и грозы.

В Талдыкоргане днем переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 3-8, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Таразе переменная облачность, временами дождь, гроза, град, ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30 жары. В горных районах ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал.

В Туркестане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 32-34 градуса жары. Ночью по области ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Усть-Каменогорске ночью переменная облачность, дождь, гроза, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 тепла. По области ожидаются дожди и грозы.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 9-14, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 3-8, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары.