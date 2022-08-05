5 Августа 2022 11:44

Дожди и грозы ожидаются в выходные дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 6-8 августа сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Здесь прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром: в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер.

Температурный фон особых изменений не претерпевает: днем на западе ожидается +30+37°С, на юго-западе +27+37°С, на северо-западе +27+35°С, на севере, востоке +22+30, в центре +20+28, на юге, юго-востоке страны в пределах +30+35°С, в горных районах около +25°С.