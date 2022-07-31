31 Июля 2022 00:30

Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди на севере, востоке и в центре Казахстана, а также сильные дожди, град и шквал в горных районах юго-востока республики ожидаются в воскресенье, 31 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Южный циклон, который сместился на восток Казахстана, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с этим прогнозируются грозы, усиление ветра. Ночью и утром на севере, северо-западе республики ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, в горных районах Жамбылской, ночью на юге, востоке Акмолинской, на юге и в горных районах Алматинской областей ожидается сильный дождь.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жетысуской, Алматинской, на юге Абайской, на западе Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в столице и 11 областях объявили штормовое предупреждение.







