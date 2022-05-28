28 Мая 2022 00:17

Дожди и грозы ожидаются в большинстве городов Казахстана 28 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усиление ветра, грозы и понижение температуры прогнозируют синоптики на большей части страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Актобе переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Караганде облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 15-17 тепла. По области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 21-23 тепла. По области ожидается гроза, град.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидается гроза.

В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 21-23 тепла. По области ожидается гроза, град, шквал.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидается гроза, местами заморозки на почве.

В Талдыкоргане переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Таразе облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Туркестане переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 тепла. В горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, на юге области гроза, град, шквал.

В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидается гроза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза, град, ветер 5-10, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона. Сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, 28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке страны – сильные дожди, шквал, град.