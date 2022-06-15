15 Июня 2022 00:04

Дожди и грозы ожидаются на севере и юге Казахстана 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дожди, грозы и шквалистый ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 15 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 32-34 жары. По области ожидаются гроза, местами пыльная буря.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидаются гроза, шквал, град.

В Талдыкоргане переменная облачность, днем дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 36-38 жары. В горах ожидаются гроза, шквал.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Нур-Султане облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 17 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.