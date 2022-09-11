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Дожди и грозы ожидаются на большей части территории Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Сентября 2022, 00:11
Дожди и грозы ожидаются на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 сентября 2022 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

11 сентября большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием циклона и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, в северных регионах сильные дожди, грозы, днем – град, ожидается усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, на юге республики с пыльной бурей. Лишь на западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, на юге, востоке, севере Абайской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана.
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