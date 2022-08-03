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Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана 3 августа
3 Августа 2022 00:21

Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана 3 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 3 августа 2022 года представил РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть территорий РК окажется в зоне атмосферных фронтов – смещаясь с севера на юг, фронты вызовут дожди, грозы, порывистый ветер, днем в центре, в горных районах юго-востока сильный дождь, на западе, востоке, юго-востоке возможен град. Ночью и утром на севере, северо-западе республики ожидается туман. Лишь на юго-западе, севере страны с отрогом антициклона ожидается прекращение осадков.

Днем на востоке, в центре Карагандинской, в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге Абайской, на севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Нур-Султане сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.

В городе Алматы ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла.

В городе Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана.



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