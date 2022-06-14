14 Июня 2022 00:02

Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана 14 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дождливая погода сохранится на территории Казахстана в ближайшие сутки. В Петропавловске и Таразе синоптики прогнозируют град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 30-32 жары. По области ожидаются гроза, пыльная буря.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Караганде облачно, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Костанае переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 33-35 жары. По области ожидается пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидается гроза, град.

В Петропавловске облачно, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидаются гроза, шквал, град, туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, ночью дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидается сильный дождь, гроза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 32-34 жары. По области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 35-37 жары. В горных районах ожидаются гроза, шквал.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Нур-Султане облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Алматы облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 13 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 жары.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.