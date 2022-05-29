29 Мая 2022 01:00

Дожди и грозы ожидаются 29 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов по территории РК 29 мая сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах Алматинской области – сильные. Ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе, юго-западе страны под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматинской области в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал, на юге, востоке, в горных районах области - усиление ветра 17-22 м/с, порывы 24-29 м/с.

На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью и утром на западе области – туман, на западе, востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юге, востоке области – гроза, град, шквал.

Ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на юге, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Костанайской области ожидается гроза, ночью на севере, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на востоке, днем на северо-западе Акмолинской, в горах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. На поверхности почвы в Акмолинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.