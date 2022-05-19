19 Мая 2022 00:01

Дожди и грозы ожидаются 19 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территорию Казахстана начнет вторгаться антициклон, который начнет смещать Северо-западный циклон за пределы страны, и вызовет обострение синоптических процессов – на большей части РК ожидаются дожди, на севере, юго-востоке - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на западе, севере и в центре ночью и утром – туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28, на северо-востоке 30 м/с и более, на севере, западе, востоке – град, шквал.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью на западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28, на востоке 30 м/с и более, на западе, севере – град, шквал.

В Карагандинской области - усиление ветра ночью севере, западе 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, на севере 30 м/с и более, ночью на севере, востоке – туман.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге Западно-Казахстанской области - град, шквал, днем на севере, северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, на западе порывы 23 м/с, ночью на западе – туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области - град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ночью и утром - туман.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.