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Дожди и грозы ожидаются 10 июля в Казахстане
10 Июля 2022 02:00

Дожди и грозы ожидаются 10 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы 10 июля сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, в центре сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ожидаются грозы, град, усиление ветра, в центре ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона – сохраняется погода без осадков.

На западе, востоке Кызылординской, на севере - в пустынных районах - Туркестанской, юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, на юге Мангистауской областей ожидается сильная жара.


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