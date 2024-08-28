Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.

В Алматы — переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер

северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28

тепла.

В Шымкенте — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.

Днем на юге области Абай — небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере области — туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 15, днем 19-24, на юге области 29 тепла

На западе, юге, в горных районах Алматинской области — кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, на западе, юге, в горных районах области 18-23 м/с. Температура

воздуха ночью 13-18, в горных районах области 5-10 тепла, днем 25-30, в горных районах

области 15-20 тепла.

На севере, востоке Акмолинской области — небольшой дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области — туман. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 18-23 тепла.

В Актюбинской области — без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 23-38 тепла

В Атырауской области — без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, на севере области 13, днем 28-33 тепла.

Днем на востоке, юге области Восточно-Казахстанской области — небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере области — туман. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 15, днем 22-27, на севере, востоке области 18 тепла.

Ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области — дождь, гроза, днем — град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, в горных районах области 8, днем 23-28, в горных районах области 18 тепла

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу — дождь, гроза, в центре области небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, в центре, горных районах области 5-10 тепла, днем 25-30, в горных районах области 22 тепла. г.

В Западно-Казахстанской области — погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 18, днем 28-33 тепла.

В Карагандинской области — дождь, гроза, днем на западе, севере области — небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 15, днем 17-22, на юге области 26 тепла.

В Костанайской области — без осадков. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 21-26 тепла.

В центре, на востоке Кызылординской области — небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер северный ночью 9-14, на севере области 15-20, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 тепла.

В Мангистауской области — без осадков. Днем на севере, юге области — пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, на севере, юге области — порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на северо-востоке области 15, днем 31-36, на северо-западе области 28 тепла.

В Павлодарской области днем на севере области — небольшой дождь. Ночью на юге, востоке области — туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 тепла.

В Северо-Казахстанской области — без осадков. Ночью и утром на западе, севере, юге области — туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 19-24 тепла.

Ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области — дождь, гроза. На севере области — пыльная буря. Ветер северо-восточный 8-13, ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, в горных районах области 12, днем 25-30, в горных районах области 22 тепла.

На востоке, юге, в центре области Улытау — дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 18-23, на юге области 26 тепла.