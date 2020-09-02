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Дожди, грозы, туман и шквал ожидаются 2 сентября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и востоке погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на западе – туман, на севере и юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, шквал, град, в Северо-Казахстанской области днем местами порывы 23-28 м/с.
Днем местами в Костанайской, Алматинской областях, на севере Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области во второй половине дня местами – шквал.
В Мангыстауской области местами ожидается туман.
В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохранится сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, на северо-западе Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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