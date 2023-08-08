Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 8 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе страны в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, в Мангистауской области также сохраняется сильная жара 38-41°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях, на юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в ближайшие три дня синоптики обещали на большей части Казахстана дожди с грозами.