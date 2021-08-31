Дожди, грозы и град ожидаются 31 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки прогнозируют во второник на большей части территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, на востоке и центре сильные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, в центре, востоке, и юго-востоке ожидается выпадение града. И только на западе, северо-западе и севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков», - сообщают синоптики.

В Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается гроза, град, на юго-западе, северо-востоке области ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15-20 м/с. На севере Костанайской области ночью ожидается туман, днем на юго-востоке области ветер 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке, юге, центре Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал, ветер при грозе порывы 15-20 м/с, ночью и утром на севере области туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, северо-западе в центре области град, шквал, на юго-западе области ветер 15-20 м/с, на северо-западе, и центре области порывы 23 м/с.

На западе Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере и северо-востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с.

На севере и востоке Костанайской области сохраняются, на севере и западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Кызылординской, Костанайской, Алматинской, на западе, юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.