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Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Июня 2023, 00:14
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По-прежнему практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке, юго-восоке и в центре прогнозируются град, шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юго-востоке, юго-западе, северо-востоке с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, на западе, востоке Кызылординской, на севере, западе, в центре Павлодарской, на севере, востоке Атырауской, на юге области Улытау, на юге, вцентре Карагандинской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на большей части Алматинской области, области Жетысу, юго-востоке Актюбинской сохраняется высокая пожарная опасность.


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