Дождь, жару и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 7 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет дождь, на северо-западе, севере - сильный дождь. МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются гроза, град, шквал, на юге, юго-западе - пыльная буря.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, ночью в Павлодарской областях местами - гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области - порывы до 25 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Мангистауской, Атырауской областях местами - гроза.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - шквал, град.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-25 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами - очень сильная жара, в Кызылординской области на большей части очень сильная жара. Днем в Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.