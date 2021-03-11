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    12:32, 11 Март 2021 | GMT +6

    Дождь в Алматы: подтопило территорию детской инфекционной больницы, частные дома

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за минувшую ночь подтопило частные дома, территорию Детской инфекционной больницы, также отмечалось падение деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дождь в Алматы пошел вечером 10 марта и продолжался с переходом в снег до обеда 11 марта.

    «С наступлением весны и потеплением, а также в связи с выпавшими за последние сутки 15 мм осадков в виде дождя, в некоторых районах города произошли подтопления территории частных жилых домов и Детской городской клинической инфекционной больницы, а также падение аварийных деревьев и веток на электропровода и на 2-х этажный жилой дом», - сообщили в пресс-службе Службы спасения Алматы.

    Кроме того, вечером 10 марта спасатели очистили русло реки Тастыбулак, расположенной в Наурызбайском районе мегаполиса от выбрасываемых жителями бытовых отходов, автомобильных шин и прочего мусора под мостом проспекта Райымбека.

    «Угроза подтопления дорожного полотна была ликвидирована. На местах аварийных ситуаций задействовано 12 единиц техники, 12 мотопомп и 29 человек личного состава Службы спасения города Алматы», - отметили в Службе спасения.

    Также в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, на склонах гор в бассейнах рек Үлкен и Кіші Алматы, 11 марта есть опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.



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