Дождь в Алматы: подтопило территорию детской инфекционной больницы, частные дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за минувшую ночь подтопило частные дома, территорию Детской инфекционной больницы, также отмечалось падение деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дождь в Алматы пошел вечером 10 марта и продолжался с переходом в снег до обеда 11 марта.

«С наступлением весны и потеплением, а также в связи с выпавшими за последние сутки 15 мм осадков в виде дождя, в некоторых районах города произошли подтопления территории частных жилых домов и Детской городской клинической инфекционной больницы, а также падение аварийных деревьев и веток на электропровода и на 2-х этажный жилой дом», - сообщили в пресс-службе Службы спасения Алматы.

Кроме того, вечером 10 марта спасатели очистили русло реки Тастыбулак, расположенной в Наурызбайском районе мегаполиса от выбрасываемых жителями бытовых отходов, автомобильных шин и прочего мусора под мостом проспекта Райымбека.

«Угроза подтопления дорожного полотна была ликвидирована. На местах аварийных ситуаций задействовано 12 единиц техники, 12 мотопомп и 29 человек личного состава Службы спасения города Алматы», - отметили в Службе спасения.

Также в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, на склонах гор в бассейнах рек Үлкен и Кіші Алматы, 11 марта есть опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.



