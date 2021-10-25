Дождь, туман, ветер - прогноз погоды в Казахстане 25 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальной зоны на севере, северо-западе, западе республики ожидается дождь, на западе, севере, юго-западе страны - усиление ветра, туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

В Алакольском районе Алматинской области ожидается сильный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, северо-востоке Акмолинской области, днем ​​на западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области, на западе и севере Северо-Казахстанской области - усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской, ночью и утром в Мангистауской области, на севере Костанайской области ожидается туман. Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение.



