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    00:41, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дождь, туман, ветер - прогноз погоды в Казахстане 25 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Под влиянием фронтальной зоны на севере, северо-западе, западе республики ожидается дождь, на западе, севере, юго-западе страны - усиление ветра, туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

    В Алакольском районе Алматинской области ожидается сильный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    Ночью и утром на севере, северо-востоке Акмолинской области, днем ​​на западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей, на севере Костанайской области, на западе и севере Северо-Казахстанской области - усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

    В Атырауской, ночью и утром в Мангистауской области, на севере Костанайской области ожидается туман. Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

    Ранее сообщалось, что в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение.



    Теги:
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