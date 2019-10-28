+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дождь, туман и ветер прогнозируют на понедельник в Казахстане

28 Октября 2019 01:38
Поделиться:
Дождь, туман и ветер прогнозируют на понедельник в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 28 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки - преимущественно дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Порывистый ветер ожидается в ряде регионов Казахстана 27-28 октября
Неустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков Аномальное тепло ожидается в выходные в Казахстане

Местами ожидаются усиление ветра и туман.

«В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской местами – туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Карагандинской области местами туман», - сообщает ведомство.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив