Дождь, туман и ветер прогнозируют на понедельник в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 28 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки - преимущественно дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются усиление ветра и туман.

«В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской местами – туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Карагандинской области местами туман», - сообщает ведомство.