Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
вчера 16:10
-
вчера 15:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:47
-
вчера 13:30
-
-
вчера 13:09
-
-
-
-
вчера 12:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:21
-
-
-
-
26.10.2019 23:47
-
-
26.10.2019 22:26
-
-
-
26.10.2019 20:54
-
-
26.10.2019 20:00
-
26.10.2019 19:23
-
-
26.10.2019 18:50
-
26.10.2019 18:29
-
26.10.2019 18:10
-
26.10.2019 17:50
-
26.10.2019 17:35
-
26.10.2019 17:20
-
-
-
-
26.10.2019 16:25
Дождь, туман и ветер прогнозируют на понедельник в Казахстане
28 Октября 2019 01:38
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 28 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки - преимущественно дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНеустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков Аномальное тепло ожидается в выходные в Казахстане
Местами ожидаются усиление ветра и туман.
«В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской местами – туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Карагандинской области местами туман», - сообщает ведомство.
Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер
- Порывистый ветер ожидается в ряде регионов Казахстана 27-28 октября
- Неустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане
- На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков
- В трех городах Казахстана 26 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
- Аномальное тепло ожидается в выходные в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047