Дождь со снегом прогнозируют в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей нескольких регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», ночью на юге, днем на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем на севере области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области на западе и юге - гроза. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере и северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

ветер западный, ночью на юге, днем на большей части порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области - ветер восточный, юго-восточный, ночью на севере и в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь с переходом в снег).

Ночью на большей части, днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с

В Мангистауской области ожидается ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане временами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе Павлодарской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки ( дождь с переходом в снег). Ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере и западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер западный на большей части области 15-20, в горных районах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность