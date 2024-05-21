Дождь со снегом ожидаются в горах Алматинской области

Под влиянием атмосферных фронтов на большей части страны пройдут дожди с грозами, на севере — град, в горных районах юга республики — шквал, в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны — туман.

На юге Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.