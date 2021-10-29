Дождь со снегом ожидается на большей части территории Казахстана 29 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождя и снега прогнозируют на большей части территории Казахстана 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Актобе облачно, днём дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 4-6 тепла.

В Атырау облачно, днём дождь, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 11-13 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 6-8 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 5-7 тепла. На северо-западе области ожидается гололёд.

В Костанае переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 9-11 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 6-8 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 3-5 тепла. На большей части СКО ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 9-11 тепла.

В Таразе облачно, ночью и днём дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 7-9 тепла. В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.

В Туркестане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 10-12 тепла. В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.

В Уральске облачно, ночью и днём дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 5-7 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днём 10-12 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 8-10 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана.