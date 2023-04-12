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Дождь со снегом и резкое похолодание прогнозируют в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Апреля 2023, 21:06
Дождь со снегом и резкое похолодание прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ближайшие дни Северо-Казахстанскую область накроет непогода. В регионе ожидается сильный ветер, понижение температуры воздуха и осадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», 13-го апреля днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду.

14-го апреля по области прогнозируется дождь с переходом в снег, низовая метель, на северо-западе региона – гололед. Ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 0-5 градусов.

15-го апреля на юго-востоке области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер ночью 15-20 метров в секунду, местами с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 7-12 мороза, днем – минус 2-7 градусов.

14-15 апреля на северо-западе региона прогнозируется туман.


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