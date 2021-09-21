Дождь, снег, заморозки - синоптики о погоде 21 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

21-22 сентября на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ночью 21-22 сентября на юго-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром 21 сентября на юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, ночью на юге, юго-западе области - заморозки 4 градуса. На юге, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

21 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью 21 сентября на севере и северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем 21 сентября, сутки 22-23 сентября на юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

21 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 21 сентября на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

21 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег), туман. Ночью на северо-востоке области - заморозки 3 градуса. В Бескарагайском, Уржарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

21 сентября ночью на юго-западе Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре 21 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.















