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    22:00, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дождь, снег, сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане 13 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 13 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Отрог антициклона будет сохранять свое влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере и востоке страны пройдут осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидаются усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны туман», - говорится в сообщении.

    По прогнозам синоптиков, в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с с пыльной бурей. В горных районах Туркестанской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области в районе Алакольских озер, днем на западе и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в Атырауской области - с пыльной бурей. В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 с пыльной бурей. На востоке Северо-Казахстанской области, ночью на севере Павлодарской области, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.


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