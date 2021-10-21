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    00:01, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и ветер прогнозируют в Казахстане 21 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке днем - сильные осадки (дождь, снег), лишь на востоке и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», на западе и юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на юге – пыльная буря, на западе, севере страны – гололед, низовая метель.

    На северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, во второй половине дня - гололед, низовая метель.

    В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, на западе, юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра, 15-20, днем - порывы 25 м/с.

    В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах - порывы 23 м/с.

    В Кызылординской области утром и днем на севере т в центре области - усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке области - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ночью на востоке области ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе, севере области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской области на западе, северо-востоке ожидаются гололед, туман, на западе, северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области на севере, западе - гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с.

    В Карагандинской области на севере, западе - туман, днем на западе, юге, в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области на западе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере области ночью - туман.

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