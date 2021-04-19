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    22:05, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и ветер прогнозируют 19 апреля в большинстве регионов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дождь, снег и ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 19 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане переменная облачность, дождь, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём +2 градусов.

    В Алматы переменная облачность, ночью гроза, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днём 20-22 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, ночь ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Актау переменная облачность, без осадков, ожидается туман, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 18-20 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, днём порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 6-8 тепла.

    В Атырау облачно, ночью дождь, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём до 2 градусов тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер до 15-20 м/с. Температура ночью до -5 градусов, днём 1-3 градуса тепла.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь и снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 3-5 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 15-20, порывы 25, днём 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла. В СКО ветер местами может достигать 23-28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

    В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 20-22 градуса тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

    В Уральске переменная облачность, дождь, снег, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 15-17 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 10-12 тепла.

    Напомним, в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания.

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