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    00:09, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана 6 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождя и снега ожидаются в некоторых областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 11-13 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

    В Караганде переменная облачность, днём и ночью дождь со снегом, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём около 0.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 3-5 тепла. На востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидается пыльная буря.

    В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 1-3 тепла. На севере области ожидается гололед.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 4-6 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 10-12 тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, на почве заморозки, днём 7-9 тепла. В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    В Туркестане переменная облачность, без осадков,, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 5-7 тепла. На северо-востоке, востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на западе, севере и в центре области туман, гололёд, низовая метель.
    В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, ночью и утром гололёд, туман, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

    В Алматы облачно, ночью и днём дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днём 3-5 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.

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