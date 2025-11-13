Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

Днем в области Жетысу ожидаются в центре, на востоке сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается туман.

В Астане ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области — туман. Ветер западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный временами порывы 15-20 м/с.

На большей части области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на юге, в центре области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на севере, востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

13-15 ноября ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. В Караганде ночью ожидается гололед.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На востоке, юге Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ожидаются туман, гололед.